Sottomarino disperso,viaggiare sott'acqua è come andare su Marte

"Andare sott'acqua, fare cose sott'acqua è come andare su Marte, viaggiare nello spazio, cioè in uno spazio che per l'uomo è alieno, dunque nulla è veramente sicuro al cento per cento: voglio sottolineare che per costruire il batiscafo Trieste, che nel 1960 stabilì il record mondiale di discesa negli abissi raggiungendo il fondo della Fossa delle Marianne a quasi 11mila metri, occorsero trenta anni". A mettere in guardia dai pericoli delle enormi profondità marine è un membro della Historic Diving Società, lo scrittore e giornalista triestino Pietro Spirito, cultore della storia dell'esplorazione subacquea.

"Battelli utilizzati per scopi scientifici, per la ricerca a profondità anche superiori ai 4mila metri sono sottoposti a continue verifiche, ho letto invece che questo dell'incidente fosse quasi una macchina prototipo - ha proseguito Spirito - con qualche leggerezza per privilegiare l'aspetto commerciale".

Comunque, "storicamente, dal '700 in poi, quando ci furono i primi tentativi di costruire battelli che potessero andare sott'acqua, il rapporto tra uomo e mondo sommerso è stato caratterizzato da tentativi, invenzioni, eventi che possono essere paragonati alla tragedia di oggi", ha concluso Spirito.

