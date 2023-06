Morta donna in bici investita da una betoniera a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - È morta in ospedale la donna di 60 anni che questa questa mattina, a Milano, è stata travolta da una betoniera mentre si trovava in bicicletta. Lo ha comunicato la Polizia locale che sta ricostruendo l'accaduto.

Dai primi rilievi la donna e il mezzo pesante procedevano nella stessa direzione quando la betoniera ha svoltato in piazza Durante senza accertarsi della presenza della donna, in bici o forse con la bici condotta a mano. (ANSA).