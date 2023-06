La maturità light degli Angeli del fango a Cesena dopo l'alluvione

A maggio, nella settimana di chiusura delle scuole a causa dell'alluvione in Romagna, è stato uno degli Angeli del fango, insieme ad altri compagni di classe.

Oggi ha sostenuto l'esame di maturità, nella versione pensata dal ministero dell'Istruzione per agevolare i ragazzi delle zone rosse. Rocco Bellavista, 18 anni, la facoltà di Economia a settembre con il sogno di lavorare nel mondo del calcio come direttore sportivo, oggi ha sostenuto l'orale. Niente scritti, come da ordinanza. E' stato tra i primi della sua scuola, il liceo Classico Monti di Cesena.

"La notizia dell'esame solo orale è stata un fulmine a ciel sereno, non abbiamo avuto il tempo di prepararci e parlarne con i professori perché la scuola era già finita. Poi solo lunedì ho saputo che avrei fatto l'esame già oggi, ma è andata bene".

Nel suo caso, una domanda di latino, Ungaretti e un celebre dipinto di Friedrich dal quale partire per sviluppare i collegamenti con inglese, storia, filosofia e scienze. "La Commissione ha capito la situazione e ci hanno messo a nostro agio", racconta Rocco. La sua casa nel centro di Cesena non ha subito danni, ma in quei giorni, ha indossato gli stivali di gomma, badile in mano e con altri otto compagni della 5/a C si è dato da fare per aiutare chi aveva più bisogno: "Avevamo il pensiero della maturità, ma la scuola in quel momento è andata in secondo piano, sono molto contento di aver dato un piccolo contributo", dice

Anche per il suo amico Federico Cecchini, oggi è stato il giorno dell'orale di Maturità; lui non ha potuto unirsi al gruppo degli angeli del fango: il suo paese Pisignano di Cervia non è stato particolarmente colpito dalle esondazioni, ma le strade attorno sono rimaste chiuse: "Avrei tanto voluto aggregarmi agli altri, mi è dispiaciuto non riuscirci; tutti i giorni ci si scriveva in chat per capire come dare una mano". Anche per lui oggi è andata bene, tra una riflessione sul suicidio degli stoici, Pirandello e gli approfondimenti a partire da un'immagine di chimica: "Avevo molta ansia perché ci hanno comunicato la data all'ultimo ed è stato un po' spiazzante, ma sono soddisfatto". Ora lo attende il test di Medicina.