Giappone: 16mila persone forzate a sterilizzarsi tra 1948 e 1996

(ANSA-AFP) - ROMA, 22 GIU - 16.500 persone sono state sterilizzate in Giappone contro la loro volontà tra il 1948 e il 1996, quando nel Paese era ancora in vigore una legge sull'eugenetica. A fornire il dato choc è un rapporto di 1400 pagine presentato da alcuni attivisti in Parlamento questa settimana, in cui si legge come le procedure venissero eseguite dai medici su persone con disabilità intellettuali ereditabili al fine di "prevenire discendenti di scarsa qualità". Lo riporta il Guardian.

Tra le migliaia di persone obbligate a sottoporsi alla sterilizzazione, secondo il report, ci sarebbero anche due bambini (un maschio e una femmina) di 9 anni. Altre 8.500 persone hanno subito la procedura dando il loro consenso, sebbene si presuma ci siano state pressioni per convincerli ad accettare.

Ora gli attivisti accusano il governo di non essersi assunto la responsabilità per le sofferenze inflitte alle vittime, che da decenni portano avanti delle campagne per ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Nel 2019 il governo giapponese aveva approvato il versamento di 3,2 milioni di yen, poco più di 26 mila euro, a ciascuno dei coinvolti. Somma giudicata insufficiente dagli attivisti, e che peraltro è stata ricevuta soltanto da 1.049 persone, con il pagamento in scadenza ad aprile 2024. Secondo il Guardian, finora soltanto quattro tribunali hanno assegnato i risarcimenti alle vittime, mentre altri si sono rifiutati di procedere sostenendo il superamento del limite della prescrizione di 20 anni. (ANSA-AFP).