Foto e commenti nella chat sessista con la hit delle colleghe

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Chat sessiste tra i dipendenti di un'agenzia di comunicazione milanese fanno emergere, ancora una volta, morbosi commenti sul luogo di lavoro con foto di impiegate in bikini, apprezzamenti sul fisico e relativa classifica. Lo riportano, stamani, diversi quotidiani, riprendendo le testimonianze emerse sui social di due ex dipendenti sulla chat che risale a 6 anni fa e che coinvolge l'agenzia di comunicazione We are social di Milano. Addirittura l'aspetto delle colleghe, con una serie di dettagli, finiva in una sorta di classifica ordinatamente aggiornata in un file Excel.

In una nota l'agenzia replica così alle accuse: "In relazione alle notizie apparse a mezzo stampa e relative a fatti risalenti al periodo compreso tra il 2016-2017, We Are Social condanna, da sempre, qualsiasi forma di discriminazione e atteggiamenti inappropriati. We Are Social è da sempre impegnata nel creare un ambiente di lavoro sano e inclusivo. La società, nel corso degli anni, ha messo in atto numerose iniziative con partner qualificati affinché il benessere e la tutela delle persone siano al primo posto". (ANSA).