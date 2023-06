Conte, Schlein? Non facciamo il gioco degli incontri

(ANSA) - TERMOLI, 22 GIU - "Tutto questo" interesse su se "Conte e Schlein si parlano, su quante volte si telefonano, si incontrano, dove si incontrano. Noi stiamo facendo politica. Non è che stiamo facendo il gioco degli incontri, degli incroci". Lo dice i il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, durante il tour del Molise, parlando dei rapporti con la segretaria del Pd Elly Schlein che arriverà oggi nella regione.

"C'è un progetto politico che ovviamente ci ritrova su questo stesso fronte con obiettivi condivisi, con un interprete e candidato qui presente Roberto Gravina che ha messo d'accordo tutti - ha aggiunto Conte -. Se in futuro riusciremo a creare premesse, si realizzeranno condizioni simili sicuramente noi non ci sottrarremo e credo non si sottrarrà neppure il Pd. Ma bisogna fare passo per passo. Qui c'è un delirio collettivo del sistema mediatico per cui noi dovremmo una volta per tutte stabilire che qualsiasi cosa la faremo insieme, lavoreremo insieme, faremo convegni e congressi nazionali insieme, federazioni, alleanze strategiche. La politica non si fa così.

La politica per noi significa temi e obiettivi da centrare e da valutare volta per volta". (ANSA).