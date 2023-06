Cimitero dei feti, il Garante della privacy sanziona Comune di Roma e Ama

Il Garante della privacy ha sanzionato per 176mila euro Roma Capitale e per 239mila euro Ama, società in-house cui è affidata la gestione dei servizi cimiteriali, per aver diffuso i dati delle donne che avevano affrontato un'interruzione di gravidanza, indicandoli su targhette apposte sulle sepolture dei feti presso il Cimitero Flaminio. Ammonimento per la Asl Roma 1. La vicenda era salita agli onori della cronaca nell'ottobre del 2020.

Secondo la disciplina di riferimento, i "prodotti del concepimento" di età inferiore alle 20 settimane possono essere sepolti solo su richiesta dei "genitori", mentre la sepoltura è sempre prevista per i "nati morti". Per i "prodotti abortivi", invece, la sepoltura viene comunque disposta dalla struttura sanitaria dopo 24 ore, anche senza richiesta dei genitori.

Dall'istruttoria del Garante è emerso che la diffusione illecita è stata originata da una comunicazione di dati effettuata in violazione del principio di minimizzazione. La Asl Roma 1 aveva trasmesso ai servizi cimiteriali la documentazione con i dati identificativi delle donne. Le informazioni erano state poi riportate nei registri cimiteriali (determinando potenzialmente la possibilità di estrarre l'elenco di chi aveva effettuato un'interruzione di gravidanza in tutte le strutture ospedaliere del territorio) e sulle croci, nonostante la normativa specifica preveda che, per l'apposizione della targhetta sul cippo, le informazioni da indicare siano quelle del defunto; quindi tali informazioni non possono in alcun modo essere assimilate a quelle che riguardano le donne che hanno avuto una interruzione di gravidanza.

Oltre ad aver applicato la sanzione nei confronti di Roma Capitale e Ama, il Garante ha pertanto ordinato all'Azienda sanitaria di non riportare più le generalità "in chiaro" sulle autorizzazioni al trasporto e alla sepoltura e sui certificati medico legali. Nel provvedimento l'Autorità ha inoltre indicato alla Asl alcune misure tecniche e/o organizzative (come l'oscuramento dei dati identificativi delle donne, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati) che garantirebbero la possibilità di individuare con certezza il prodotto del concepimento e il luogo della sua sepoltura, senza consentire - in modo diretto - di risalire all'identità della donna.

Nell'ottica del principio di responsabilizzazione, la scelta e l'adozione delle misure compete in ogni caso alla Asl, che è tenuta a comunicarle al Garante entro 60 giorni.

Le reazioni

I Radicali. "Dopo due anni di denunce, udienze, inchieste giornalistiche nazionali ed internazionali che, con la campagna Libera di Abortire, abbiamo promosso per sostenere le centinaia di donne che dopo aver abortito a Roma hanno scoperto il loro nome su una croce cattolica al Cimitero Flaminio di Prima Porta, oggi viene resa pubblica una pronuncia storica del Garante per la protezione dei dati personali che condanna Roma Capitale al pagamento della somma di 176mila euro per la diffusione illecita di dati relativi alla sfera di riservatezza e salute delle donne, riconoscendo al contempo le responsabilità di Ama e della Asl Roma 1 nella violazione del diritto all'anonimato". Così in una nota Giulia Crivellini e Francesco Mingiardi, avvocata e tesoriera di Radicali Italiani e avvocato della causa per la campagna Libera di Abortire.

"Era l'8 marzo del 2021 - spiegano ancora - quando, in difesa di Francesca Tolino, una delle prime donne che scoprì l'esistenza di una croce a suo nome, depositavamo presso il Tribunale civile di Roma l'azione popolare contro l'azienda ospedaliera San Giovanni, Ama e Asl con l'obiettivo di fermare la pratica illegale della sepoltura dei feti senza il consenso della donna e in violazione della privacy. A seguito delle evidenze emerse negli atti processuali della nostra azione civile presso il Tribunale di Roma riteniamo la pronuncia del Garante per la Privacy un'enorme vittoria per le migliaia di persone che, non solo a Roma, vedono calpestati i propri diritti. In questi anni abbiamo posto le armi del diritto al servizio dei diritti, anche e soprattutto di quelli riproduttivi, per ricordare che la nostra libertà di scelta non può ritrovarsi crocifissa e negata in una qualsiasi fase dell'interruzione volontaria di gravidanza. E continueremo a farlo. Le nostre conquiste a Roma - concludono insieme a Francesca Tolino - segnano un precedente chiaro per tante altre amministrazioni italiane rispetto a procedure che ancora oggi diventano occasione per scorrettezze colpose o dolose nei confronti di diritti garantiti dalle leggi".

La senatrice Pd D'Elia. "È giusto così. Il Garante della privacy ha ripristinato il rispetto delle norme, sanzionando il Comune di Roma ed Ama per una pratica orribile, come quella scoperta nel 2020, di apporre etichette sulle sepolture con i dati delle donne che avevano affrontato un'interruzione di gravidanza. Una violenza inflitta alle donne, irrispettosa del loro vissuto e delle loro scelte. Oggi si chiude una brutta vicenda". A dichiararlo è Cecilia D'Elia, senatrice Pd e portavoce nazionale della Conferenza delle democratiche.

L'associazione Differenza Donna. "La sanzione del Garante della privacy riconosce che nessuna logica né ragione giuridica si può ravvisare nell'apposizione sulle tombe di un'etichetta recante il nome e cognome di una donna ancora in vita". Lo afferma Ilaria Boiano, avvocata di Differenza Donna circa le sanzioni che il Garante ha rivolto a Roma Capitale e ad Ama per aver diffuso i dati delle donne che avevano affrontato un'interruzione di gravidanza, indicandoli su targhette apposte sulle sepolture dei feti presso il Cimitero Flaminio. La vicenda risale al 2020. "Si coglie la portata violenta di una prassi che ha deliberatamente esposto al pubblico l'identità di centinaia di donne che negli anni si sono sottoposte alle procedure previste dalla legge 194/78", continua Boiano. Fu proprio l'associazione Differenza Donna a presentare un esposto sulla vicenda, quando chiese alla Procura di indagare "le responsabilità evidenziando la violenza istituzionale derivante dalla pratica nei confronti delle donne per aver fatto ricorso all'aborto". L'esito non fu quello sperato, spiegano, infatti pur riconoscendo che "alcun dubbio sussiste circa l'astratta integrazione delle fattispecie oggettive dei reati ipotizzati", il Tribunale di Roma aveva accolto "la richiesta di archiviazione della Procura del procedimento penale a carico del personale sanitario e dell'Ama per la confusione esistente sulla regolamentazione locale in materia di sepoltura". "Riletta a partire da questa vicenda, continua l'avv. Ilaria Boiano, la riservatezza in caso di aborto può essere riconfigurata in termini più complessi del mero diritto "to be left alone": essa ricomprende la sfera personale di ciascuna e implica non solo un dovere di astensione dello Stato, ma declina il senso di controllo personale sulla propria esperienza di vita, che non può essere compresso in alcun modo", conclude.

"Abbiamo sempre saputo della totale violazione e abbiamo dovuto attendere ma oggi - commenta la presidente di Differenza Donna Elisa Ercoli - giustizia è fatta nei confronti di tante donne e di tutte che sapevano del torto subito e che come al solito abbiamo dovuto spingere perché le istituzioni e la società civile ne prendesse consapevolezza e lo riconoscesse pubblicamente".