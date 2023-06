Arrestati Minenna e Pini. Pm: "Pactum sceleris"

L'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane Marcello Minenna, ex assessore M5s del Comune di Roma e attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari.

Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche l'ex parlamentare della Lega Gianluca Pini, non più in carica dal 2018, e funzionari della prefettura di Ravenna, dell'Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari.

Fra le accuse rivolte a Pini quelle di aver ottenuto un appalto dall'Ausl Romagna. Le comunicazioni acquisite della procura hanno rivelato l'esistenza di legami con esponenti politici di rilievo nazionale.

Secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Forlì, Pini avrebbe ottenuto un appalto milionario dall'Azienda Usl Romagna per la fornitura di mascherine, nonostante non esistesse nessuna specifica attitudine aziendale, lucrando così anche sulla pandemia del 2020.

Un "pactum sceleris" fra Gianluca Pini e Marcello Minenna: è l'ipotesi dei pm di Forlì che ha portato agli arresti domiciliari dei due.

Secondo i pm, Pini aveva promesso a Minenna di "accreditarlo all'interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a Dg dell'Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo, che effettivamente otteneva".

Minenna, continuano i pm,"accettava le promesse in cambio dell'asservimento della sua funzione pubblica",in particolare "alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci" fra cui le mascherine al centro dell'inchiesta.