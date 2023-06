Valditara, Maturità momento importante da vivere con serenità

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "È un momento importante, in cui si tirano le somme di un percorso che per la gran parte è durato 13 anni: ci si apre ad una vita e nuova deve essere vissuto con entusiasmo e serenità. Passate queste prove vi aspettano l'estate, le vacanze e nuovi impegni molto stimolanti grazie ai quali costruirete la vostra vita; è un momeno che ricorderete anche a distanza di molti anni come successo a me; ritornerà alla vostra mente con la piacevole sensazione del bel tempo che è stato".

"In bocca al lupo, sono assolutamene convinto che tra qualche giorno i ragazzi festeggeranno con gioia il termine di un percorso importante che li ha arricchiti". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara dai microfoni di Rtl rivolgendosi agli studenti che stanno per dare inizio al loro esame di Stato. (ANSA).