Ucraina:Conte,su Pnrr da Parlamento piccolo segnale positivo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GIU - "E' stato un piccolo segnale positivo rispetto a quella che è la nostra posizione sul conflitto. Per noi l'importante è definire una via di uscita rispetto a una strategia militare che porta solo a una escalation della guerra. Ieri è stato un passaggio significativo sulla strada che stiamo percorrendo ma c'è ancora molto da fare". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Venafro (Isernia) parlando della mozione approvata ieri in Parlamento sul no all'utilizzo dei fondi del Pnrr per gli armamenti all'Ucraina. (ANSA).