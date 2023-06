Svolta negli Usa, ok alla carne di pollo creata in laboratorio

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Le autorità americane approvano la vendita di carne di pollo coltivata in laboratorio da cellule animali. Il Dipartimento dell'agricoltura ha infatti dato il via libera a due società della California, Upside Food e Good Meat, per offrire carne da laboratorio a ristoranti e in futuro ai supermercati. La decisione potrebbe rappresentare una vera e propria svolta aprendo una nuova era per i prodotti di carne che non richiedono sofferenza per gli animali e riducono drasticamente l'impatto ambientale del pascolo e della coltivazione di alimenti per gli animali.

"Invece di tutto il terreno e di tutta l'acqua usata per nutrire gli animali che andranno poi al macello, possiamo fare in modo diverso", afferma Josh Tetrick, co-fondatore di Eat Just, la società a cui fa capo Good Meat, (ANSA).