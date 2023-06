Rapinatore preso grazie a un fissatore per ridurre frattura

(ANSA) - LODI, 21 GIU - Alla fine lo hanno individuato e arrestato grazie a un fissatore esterno che gli era stato applicato dopo una frattura alla tibia e alla caviglia della gamba sinistra. L'uomo, di nazionalità albanese, è accusato di aver aggredito, picchiato e rapinato una coppia in una casa a Lodi. Dalle immagini di una telecamera che si trova nell'appartamento e con l'aiuto degli enti sanitari, la Polizia è riuscita a risalire a chi porta quel particolare tipo di tutore e ha rintracciato il ricercato. Era a Torino, dove risiede, in un ambulatorio per una visita di controllo, e indossava la stessa felpa e lo stesso cappellino che aveva la mattina del 23 gennaio, il giorno della rapina. Da lui gli investigatori sono riusciti a risalire ai suoi due complici, entrambi italiani e anche loro ora in carcere. (ANSA).