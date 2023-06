Maturità, Costarelli (Anp): 'Disattese le previsioni sugli autori'

"Le previsioni sugli autori sono state disattese, come spesso accade". Così la presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Cristina Costarelli, per la quale, infatti, "nomi come Quasimodo e Moravia non erano attesi. Per i ragazzi - riflette - non sarà facile affrontare questi autori: del primo è stata proposta una poesia abbastanza complessa, il secondo invece sconta il fatto che spesso non si riescono a trattare autori così contemporanei per mancanza di tempo. Per quanto riguarda il testo argomentativo, sono sicuramente sfidanti le due proposte di carattere storico: la traccia di Federico Chabod sull'idea di Nazione in ottica Europea e quella di Oriana Fallaci, che non può essere svolta con leggerezza. Molto interessante anche la traccia basata sul testo di Piero Angela, che mette in evidenza il ruolo ancora centrale dell'intelligenza umana, in contrasto con quella artificiale, di cui si è tanto parlato in questi mesi. Per l'attualità, promosso l'elogio dell'attesa: una traccia molto bella e ampia in termini di svolgimento che, personalmente, avrei scelto se fossi stata una maturanda. Infatti permette di affrontare una situazione presente con tanti riferimenti al passato e a una trasformazione antropologica che abbiamo subito. Desta, infine, qualche perplessità la lettera aperta al ministro Bianchi perché in qualche modo fa riferimento a una scelta politica, peraltro giunta in un momento di pandemia. Tuttavia, apre la strada a riflessioni sul senso dell'esame di Maturità", conclude la presidente dell'Associazione presidi del Lazio.