Maturità anche per Miss Italia,"agitata, dopo il liceo la musica"

"Sono agitata ma contenta, spero vada tutto bene: ho dato il massimo per 5 anni e ci tengo". Tra i banchi del liceo Azzarita di Roma per la prova della maturità anche Lavinia Abate Miss Italia 2022. Capelli raccolti, jeans e camicia, Lavinia si appresta a scegliere il tema per la prima prova dell'esame di Stato e già pensa al dopo.

"Finito il liceo mi dedicherò alla mai grande passione, la musica e allo strumento che piace", dice mentre il prof le porge il foglio protocollo già piegato e controsiglato.