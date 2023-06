Maturità 2023, L'elogio dell'attesa in un articolo di Marco Belpoliti

"Come ha detto Andy Warhol, ho avuto il mio quarto d'ora di celebrità. Chi mi ha chiamato per complimentarsi mi ha detto sei diventato un classico": il giornalista Marco Belpoliti, contattato da Skuola.net, commenta così la scelta del ministero di utilizzare un suo articolo come spunto di una delle tracce della prima prova della Maturità 2023.

"La risposta è stata,'non ho vinto il Nobel' - continua Belpoliti - anche se, pensandoci, anche vincere il Nobel non vuol dire diventare un 'classico' visto che molti sono stati dimenticati". Subito dopo il pensiero va ai maturandi: "Poveri studenti che dovranno faticare sulle mie parole visto che era ben lungi da me l'idea che qualcuno dovesse usarle per sostenere un esame. Tra l'altro quell'articolo non lo ricordavo più: l'ho riletto, non era male ed è anche un buon riassunto del libro che avevo letto e delle considerazioni personali che avevo fatto".

Il consiglio per i maturandi è quello di "riflettere sull'uso che loro fanno di WhatsApp e più in generale dei social: la cosa che lì veniva solo accennata e di cui non ricordavo nulla è la frase di Roland Barthes che in ‘Frammenti di un discorso amoroso’ parla del fatto che noi viviamo nella società dell'innamoramento diffuso. Quando mandiamo un messaggio chiediamo 'Ma tu mi ami? Tu mi vuoi bene? Tu sei attento a me?”; tutto questo in senso sia amoroso-affettivo che amoroso-materno, in sostanza chiediamo di essere amati come lo siamo stati da nostra madre. Di conseguenza la domanda che facciamo agli altri e per cui vogliamo una risposta istantanea è: 'Mi vuoi bene? Se mi vuoi bene rispondimi subito'".