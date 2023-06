Marittimo cade in mare al largo di Ancona, salvato dopo 4 ore

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Un marinaio caduto in mare da un peschereccio a circa 40 miglia al largo di Ancona è stato salvato dopo oltre 4 ore di ricerche in una zona non molto lontana dal luogo in cui era stata segnalata la sua scomparsa.

L'uomo, un anconetano di 54 anni, è cosciente e dovrebbe essere in discrete condizioni di salute. Per le ricerche è stata mobilitata una task force coordinata dalla Capitaneria di porto.

L'allarme per la scomparsa del 54enne è scattato intorno alle 11: immediatamente la Guardia costiera ha inviato due motovedette nell'area che è stata anche sorvolata da un aereo, sempre della Guardia costiera, giunto da Pescara.

Contestualmente è stata allertata una nave della Marina Militare che ha deviato dalla sua rotta per partecipare alle ricereche.

Avvisati anche alcuni mezzi della marina mercantile e altri pescherecci, rimasti in zona per le ricerche.

A recuperare il marinaio è stata la nave militare, intorno alle 15.20. L'uomo verrà trasbordato su una delle motovedette e poi trasferito ad Ancona. (ANSA).