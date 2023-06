Mamme gay, venerdì la manifestazione 'non ci fermeremo'

(ANSA) - PADOVA, 21 GIU - "Non ci fermeremo": è lo slogan che farà da cappello alla manifestazione prevista venrdì 23 giugno a Padova (dalle ore 10) promossa dall'Associzione delle Mamme Arcobaleno contro le impugnazioni dei certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali decise dalla Procura della città euganea.

Si tratterà di un flash mob, una manifestazione statita e silenziosa, che si svolgerà davanti alla sede del Tribunale cittadino, dove, dal 14 novembre prossimo, le mamme gay saranno chiamate a sfilare come parti in causa nella provvedimento della Procura, che chiede ai giudici di pronunciarsi sulla richiesta di 'cancellazione' e rettifica' dei certificati anagrafici, nell'indicazione del nome del 'genitore' intenzionale, e dekl doppio cognome attribuito ai bambini. (ANSA).