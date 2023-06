Mamme gay, l'adozione è per chi i figli non può averli

(ANSA) - PADOVA, 21 GIU - "L'adozione si fa per avere un figlio quando non ne hai uno. Noi abbiamo avuto la fortuna di averli, concepirli, partorire, accudirli. Sono nati all'interno di un matrimonio, un rapporto che dura da 14 anni". Dice così all'ANSA, sul tema della 'adozione facilitata', la mamma della coppia omogenitoriale che ha visto impugnare dalla Procura l'atto di nascita della figlia. "I nostri figli - sono mamme di 2 bambini, un maschio e una femmina - ci chiamano mamma da sempre. Siamo già una famiglia come tutte le le altre. È una responsabilità che ci siamo assunte verso questi bambini, nati da due diverse madri, ma geneticamente fratelli. (ANSA).