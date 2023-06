Al via oggi gli esami di maturità per 536mila studenti

Al via stamane gli esami di maturità: dalle ore 8,30, 536.008 studenti - 521.015 candidati interni e 14.993 esterni - saranno alle prese la prima prova, italiano. Sono coinvolte 14.000 commissioni, per un totale di 27.895 classi. Quest'anno l'esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio.

Alle ore 8.30 in punto il ministero dell'Istruzione comunicherà la chiave per l'apertura del plico telematico; la chiave sarà disponibile sul sito del ministero. La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Un 'in bocca al lupo' ai maturandi è arrivato ieri, tra gli altri, anche dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e dalla premier Giorgia Meloni.

Il ministro Valditara

"È un momento importante, in cui si tirano le somme di un percorso che per la gran parte è durato 13 anni - così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara dai microfoni di Rtl -: ci si apre ad una vita e nuova deve essere vissuto con entusiasmo e serenità. Passate queste prove vi aspettano l'estate, le vacanze e nuovi impegni molto stimolanti grazie ai quali costruirete la vostra vita; è un momento che ricorderete anche a distanza di molti anni come successo a me; ritornerà alla vostra mente con la piacevole sensazione del bel tempo che è stato". "In bocca al lupo, sono assolutamene convinto che tra qualche giorno i ragazzi festeggeranno con gioia il termine di un percorso importante che li ha arricchiti".