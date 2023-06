Treno urta auto incastrata in passaggio a livello, nessun ferito

(ANSA) - VARESE, 20 GIU - Un'auto è rimasta chiusa tra le sbarre di un passaggio a livello, questa mattina a Gazzada Schianno (Varese), ed è stata urtata dal treno che è sopraggiunto, non a forte velocità. Sul posto sono intervenuti con un'autopompa i vigili del fuoco di Varese che hanno messo in sicurezza l'area. Non ci sono feriti, l'automobilista era infatti sceso dalla vettura prima dell'arrivo del convoglio. Non ci sono feriti. L'incidente ha provocato un rallentamento della circolazione ferroviaria. (ANSA).