Setta del digiuno in Kenya, scoperte altre 16 fosse comuni

Altre 16 fosse comuni dove si presume siano sepolti seguaci della cosiddetta "setta del digiuno" sono state scoperte nella foresta di Shakahola, in Kenya. Gli investigatori della squadra omicidi keniana, prima di far scavare per riportare alla luce altre vittime, attendono le autopsie su altri 94 dei 336 corpi riesumati nel terreno di proprietà del controverso predicatore Paul Mackenzie, che invitava i suoi adepti ad astenersi da cibo e bevande "per poter incontrare Gesù in paradiso". Lo riporta dal quotidiano The Standard.

La polizia ha rivelato che i corpi sono stati trovati fino a tre chilometri di distanza dalla casa di Mackenzie. Il Ministro degli Interni keniano, Kithure Kindiki, ha dichiarato che la quarta fase di esumazione inizierà subito dopo i risultati delle autopsie. Kindiki ha comunque assicurato che il governo riesumerà tutti i corpi a Shakahola.

"Ci sono ancora molte fosse comuni e dobbiamo finire il lavoro. Non importa quante persone abbiamo perso. Forniremo le statistiche complete, non nasconderemo la verità e non lasceremo nessuno morto in quella foresta maledetta", ha detto il ministro.