Omicidio Ciatti: processo appello a Roma, chiesto l'ergastolo

Al processo davanti alla corte d'assise d'appello di Roma per la morte di Niccolo Ciatti, 22 anni, di Scandicci (Firenze), la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato dell'omicidio del giovane toscano. Ciatti morì a seguito di un violento pestaggio a Lloret de Mar in Spagna, nell'agosto 2017. In primo grado Rassoul Bissoultanov era stato condannato a 23 anni. La sentenza è attesa per il 5 luglio.