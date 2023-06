Maltempo: da Pavia 30 tonnellate di fieno per la Romagna

(ANSA) - PAVIA, 20 GIU - Oltre 300 quintali di fieno raccolti dagli agricoltori Coldiretti di Vistarino (Pavia) e dei Comuni vicini sono partiti oggi per l'Emilia Romagna colpita dall'alluvione che ha causato danni per un miliardo di euro.

Un'ottantina di rotoballe sono state caricate su due camion rimorchio e sono partite verso la provincia di Ravenna, uno dei territori più danneggiati. Un gesto di solidarietà organizzato in collaborazione con la Coldiretti di Forlì.

"L'alluvione della Romagna - sottolinea una nota di Coldiretti Pavia - ha devastato aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese, dove ai danni sulla produzione agricola si sommano quelli alle strutture e alle stalle, oltre ai macchinari e alle attrezzature andate perdute".

"L'alluvione e le frane - spiega ancora Coldiretti Pavia - hanno distrutto i raccolti di grano, orzo, mais, colza e soia interamente ricoperti dal fango, tanto che oggi il timore non è soltanto per le colture ma anche per la fertilità del terreno, ricoperto dalla presenza di limo e sabbia in superficie che impediscono gli scambi gassosi e portano a una pericolosa degradazione del suolo, che può innescare processi di desertificazione rendendo il terreno inadatto alla coltivazione".

Da qui l'iniziativa degli agricoltori Coldiretti di Vistarino e dei paesi limitrofi. "Occorre tagliare la burocrazia e i tempi per fare arrivare il più in fretta possibile gli aiuti alle famiglie e alle imprese - sottolinea Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia - Gli agricoltori stanno facendo la propria parte, ma anche i consumatori possono fare molto: acquistare prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone alluvionate è, infatti, il miglior modo per aiutare concretamente la popolazione facendo ripartire l'economia e l'occupazione dei territori colpiti". (ANSA).