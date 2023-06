È morto il filosofo Franco Voltaggio

È scomparso domenica nella sua casa romana Franco Voltaggio (Palermo, 29/9/1934-Roma, 18/6/2023), filosofo della scienza, per molti anni professore di liceo a Roma e poi docente presso le università di Roma e Macerata. Alcune sue pubblicazioni, come “L’Arte della Guarigione nelle Culture Umane” (Boringhieri, 1992) e “La Medicina come Scienza Filosofica” (Laterza, 1998) hanno costituito un contributo significativo per lo studio della storia della medicina e per la filosofia della scienza. Studioso di fama internazionale, è stato a lungo consulente scientifico della Fondazione Sigma Tau e dell’Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali e per molto tempo collaboratore de Il Manifesto. Nella sua lunga carriera egli è stato soprattutto profondamente amato da generazioni di studenti, tra cui personaggi oggi noti, come Telmo Pievani o Daniele Archibugi.

La cerimonia funebre avrà luogo domani, mercoledì 21 giugno, alle 17.30, presso la chiesa di San Roberto Bellarmino, a Roma.