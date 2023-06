Caso Amara, Davigo condannato a un anno e 3 mesi

Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi mesi di reclusione l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del suo ufficio. La sentenza è stata letta dal presidente della prima sezione penale Roberto Spanó. In aula era presente anche il procuratore capo di Brescia Francesco Prete. Assente, invece, Davigo.