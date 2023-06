Black out ai motori Moby Wonder per Olbia, nave ferma a Genova

(ANSA) - OLBIA, 20 GIU - Avrebbero dovuto sbarcare nel porto Isola Bianca di Olbia questa mattina provenienti da Genova, invece circa 700 passeggeri che erano diretti sull'isola e si trovavano a bordo della Moby Wonder, la nave della compagnia di proprietà della famiglia Onorato, si trovano ancora nel porto ligure. A due ore dalla partenza, ieri sera alle 21.30, da Genova, intorno alle 23.15, la nave ha subito un black out ed è stato necessario trainarla con un rimorchiatore della compagina che ha agganciato la nave intorno alle 4.40. A bordo sono rimaste accese solo le luci d'emergenza e l'intera nave è rimasta senza acqua nelle cabine e nei servizi igienici.

L'equipaggio è riuscito a ripristinare i generali per alimentare elettricamente la nave e riavviare i servizi dei motori principali intorno alle 5.15 di questa mattina. In maniera precauzionale la nave è stata fatta rientrare in porto.

I passeggeri ripartiranno oggi per la Sardegna o a bordo della stessa Moby Wonder o su di un'altra nave del gruppo. Dalla compagnia fanno sapere che "tutti i passeggeri sono stati informati ed assistiti e non si sono verificate criticità a bordo".

Il guasto si è verificato a due giorni dal battesimo della nuova nave ammiraglia della compagnia Moby, la Fantasy, il traghetto passeggeri più grande al mondo che nella notte di sabato 17 giugno aveva compiuto ufficialmente il suo primo collegamento con il porto di Livorno, e per la quale è stata organizzata una festa nel porto olbiese. La Moby Fantasy rappresenta, infatti, per la compagnia di Onorato un simbolo del rilancio della società. (ANSA).