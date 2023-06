Venditti, Pinguini Tattici e Annalisa i più ascoltati dai maturandi

Dal walkman allo smartphone, dalla musicassette a Spotify. I tempi cambiano ma la colonna sonora dei maturandi resta sempre "Notte Prima degli Esami" di Antonello Venditti. Così come non tramonta il ruolo quasi taumaturgico che la musica sembra avere rispetto alle ansie da esame o alla fatica delle estenuanti sessioni di studio che lo precedono.

Ben 2 studenti su 3, infatti, in questi giorni stanno sfruttando la più classica delle "compagnie" per sopravvivere all'ultimo sprint prima della prova finale. A segnalarlo, un sondaggio del portale Skuola.net, realizzato interpellando 1.000 studenti che tra pochissimo dovranno sostenere la maturità 2023.

La maggior parte - quasi 7 su 10 - la sta usando come valvola di sfogo: il 39% per allentare la tensione, il 29% per darsi la carica per affrontare col giusto piglio l'avvicinamento all'appuntamento. Per questo, quasi la metà (44%) ne approfitta soprattutto nei momenti liberi. Ma c'è anche chi con la musica nelle orecchie trova maggior concentrazione per studiare e quindi la ascolta durante le sessioni di ripasso: lo dice 1 su 5.

La fonte preferita da cui far sgorgare le note è lo streaming. Le piattaforme - tipo Spotify, YouTube, ecc. - monopolizzano la scena: sono il mezzo scelto da oltre 9 studenti su 10. E circa 1 su 4 ha anche preparato una playlist a tema.

Che, ovviamente, non può prescindere dal più classico dei brani da maturità: "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti, considerata praticamente da tutti (89%) ancora la canzone ufficiale per questo evento. Il testo di Venditti, è anche in cima alla classifica dei brani "storici" che, avendo un forte potere evocativo, continuano a risuonare tra i maturandi: la mette al primo posto il 41%. Dietro di lei, un altro brano iconico, valido per ogni occasione in cui si debba arrivare a un obiettivo: "We are the champions" dei Queen, indicato come preferito dall'11% degli intervistati. Terzo gradino del podio - con l'8% dei voti - per "I migliori anni della nostra vita" di Renato Zero.

Ma, al di là della storia, nel flusso musicale delle ragazze e dei ragazzi ci sono soprattutto i brani del momento o quelli più recenti. E anche qui c'è un dominatore assoluto: sono i Pinguini Tattici Nucleari, sempre più band di riferimento per la Generazione Z. I ragazzi bergamaschi, infatti, svettano nettamente nella classifica delle hit preferite dai maturandi tra quelle uscite nelle ultime settimane: la loro "Rubami la notte" è stata votata da circa un quarto degli studenti (24%).

Si cambia genere per la seconda scelta: c'è il rapper Tedua, che con "Hoe" (prodotta in collaborazione con Sfera Ebbasta) ottiene il 16% dei consensi. Terzo posto per il tormentone estivo di Annalisa, "Mon Amour" (12%).