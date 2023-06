Rapito in Siria, il gup: 'Non ha simulato il sequestro'

(ANSA) - BRESCIA, 19 GIU - Non ha simulato il suo sequestro.

Il gup del tribunale di Brescia ha prosciolto in udienza preliminare Alessandro Sandrini, 38 anni, di Folzano (Brescia), rapito nell'ottobre del 2016 in Turchia e liberato in Siria il 22 maggio del 2019. Per la procura Sandrini aveva simulato il suo sequestro andando in Turchia e scomparendo per alcuni mesi. Per il gup invece non c'è stata alcuna simulazione di reato.

L'uomo si è costituito parte civile nei confronti del gruppo che lo ha tenuto sotto sequestro. (ANSA).