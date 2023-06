Pestato a sangue al Poetto di Cagliari per una sigaretta negata

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - Migliorano le condizioni di Lorenzo Porru, il 23enne di Quartu pestato a sangue e abbandonato in strada al Poetto di Cagliari, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane è rimasto in rianimazione all'ospedale Brotzu per una giornata, in coma farmacologico, oggi le sue condizioni hanno consentito il trasferimento nel reparto di Neurochirurgia.

Per la brutale aggressione i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio e omissione di soccorso Nicola Loddo, di 23 anni, e Francesco Carta, di 32, entrambi di Quartu.

Denunciate le due ragazze di 20 e 23 anni che si trovavano con loro: devono rispondere della sola omissione di soccorso per aver assistito al pestaggio senza intervenire e senza chiamare i soccorsi.

I militari dell'Arma hanno ricostruito quanto accaduto poco dopo mezzanotte sul litorale cagliaritano. I tre si trovavano all'esterno di un locale: uno di loro avrebbe chiesto una sigaretta a un amico della vittima, ottenendo però un rifiuto.

Ne sarebbe scaturita una accesa discussione poi degenerata nel pestaggio. Domani è in programma l'udienza di convalida degli arresti di Loddo e Carta: i due sono difesi dagli avvocati Miriam Manca e Sandro Sassu. (ANSA).