L'Onu accusa Mosca di bloccare gli aiuti alle vittime della diga

Le Nazioni Unite hanno accusato la Russia di continuare a bloccare le consegne di aiuti umanitari alle aree controllate da Mosca nell'Ucraina orientale che sono state colpite dalla recente rottura della diga di Kakhovka.

La rottura della diga il 6 giugno ha inondato vaste aree della regione di Kherson sotto il controllo russo e ucraino, costringendo migliaia di persone a fuggire e suscitando timori di un disastro ambientale. "Il governo della Federazione Russa ha finora rifiutato la nostra richiesta di accedere alle aree sotto il suo temporaneo controllo militare", ha dichiarato ieri la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l'Ucraina, Denise Brown.

"Le Nazioni Unite continueranno a fare tutto il possibile per raggiungere tutte le persone, comprese quelle che soffrono a causa della recente distruzione della diga, che hanno urgente bisogno di assistenza salvavita, non importa dove si trovino", ha affermato Brown. "Esortiamo le autorità russe ad agire in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale", ha aggiunto.

Sabato i funzionari nelle aree controllate dai russi hanno annunciato che il bilancio delle vittime della rottura della diga era salito a 29, mentre Kiev ha affermato che il numero di morti nel suo territorio è salito a 16, con 31 ancora dispersi. Kiev ha accusato Mosca di aver fatto saltare la diga sul fiume Dnipro, mentre la Russia ha accusato l'Ucraina