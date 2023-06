Ferito da spari su lungomare Ostia, indaga la polizia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Un uomo di 36 anni, cittadino cileno, è stato ferito da colpi di arma da fuoco ad Ostia. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7 sul lungomare Duca degli Abruzzi. Ad allertare la polizia una telefonata arrivata al 112: sul posto gli agenti non hanno però trovato nessuno. Si sono recati, quindi, in ospedale e li hanno trovato l'uomo ferito al fianco le cui condizioni non sono gravi. (ANSA).