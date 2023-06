Dà una martellata al figlio che perseguita la ex, denunciato

(ANSA) - SEREGNO (MONZA E BRIANZA), 19 GIU - Un uomo di 60 anni, di Seregno (Monza), è stato denunciato per aver colpito alla testa il figlio di 37 anni con un martello, dopo averglielo strappato dalle mani, perché minacciava di voler andare a casa della ex che da tempo perseguita e "spaccare tutto". I carabinieri sono intervenuti a casa loro grazie a una chiamata dei vicini e sono arrivati sul posto mentre padre e figlio stavano ancora litigando. L'uomo, medicato, ha riportato una ferita lieve. "Sono stanco di vederlo tormentare quella donna" ha poi detto il genitore.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si è detto esasperato dai comportamenti molesti, a tratti violenti e vessatori, che il figlio di 37 anni ha nei confronti dell'ex compagna. La donna, con cui la convivenza si è conclusa da qualche settimana, risiede nella stessa palazzina. Il 37 enne, ha raccontato il padre, aveva il martello in mano e, fuori di sé, ha minacciato, con il martello fra le mani, di prendersela con la propria ex andando a "spaccare tutto". Per evitare il peggio il 60enne gli ha strappato il martello e ha colpito il figlio di striscio. Ora dovrà rispondere dell'aggressione.

