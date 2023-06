Bimba scomparsa, ripresa la maxi ispezione nell'ex hotel

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - È ripresa la maxi ispezione dei reparti speciali dei carabinieri, tra cui Ros, Gis e Sis, nell'ex hotel Astor in via Maragliano a Firenze alla ricerca di indizi utili per trovare la piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno. All'opera anche due autospurghi, per pulire i pozzi neri. Riguardo all'attività dei carabinieri, i controlli riguardano i piano terreno dell'edificio.

Intanto stamani in procura il padre della piccola è di nuovo davanti alla pm che si occupano delle indagini. E' stato lo stesso genitore a voler incontrare di nuovo il magistrato per illustrare ulteriori elementi che a suo parere potrebbero essere utili alle ricerche. (ANSA).