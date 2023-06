25enne accoltella un coetaneo, subito arrestato dai carabinieri

(ANSA) - COLLI AL METAURO, 19 GIU - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano e della Stazione di Colli al Metauro (Pesaro Urbino) hanno arrestato nella flagranza di reato un 25enne, ritenuto responsabile del tentato omicidio aggravato di un coetaneo, avvenuto nelle prime ore della mattina del 14 giugno di fronte ad un bar. Erano circa le sei del mattino quando personale del 118 informava la Centrale Operativa di Fano che stavano trasportando d'urgenza all'ospedale di Pesaro un giovane, con due ferite di arma da taglio, una al torace e l'altra all'addome, accoltellato da un alta persona.

I militari sono intervenuti presso il bar dove i giovani si erano intrattenuti: dalle immagini di videosorveglianza del locale, sono riusciti subito ad identificare l'aggressore che, è stato rintracciato poi nella tarda mattinata presso la propria abitazione.

In base agli ulteriori accertamenti, l'aggressore, dopo aver avuto a notte fonda un'animata discussione per futili motivi con la vittima incontrata nel bar, era tornato a casa e, armatosi di coltello, era tornato nuovamente nei pressi dell'esercizio quando ormai erano quasi le sei del mattino e la vittima stava riprendendo la propria autovettura per tornare a casa.

L'aggressore, dopo essersi coperto il capo con il cappuccio della felpa che indossava, lo ha raggiunto e colpito con co due fendenti. IL ferito è stato accompagnato da un amico presso la guardia medica di Calcinelli di Colli al Metauro e, vista la gravità, subito trasportata in ospedale dal 118. Tenuto conto della gravità delle ferite, che avrebbero potuto danneggiare gli organi vitali, l'aggressore è stato subito arrestato per tentato omicidio aggravato e tradotto presso la Casa Circondariale di Pesaro, come disposto dall' Autorità Giudiziaria.

L'arrestato risponderà anche della violazione del divieto di fare accesso a locali pubblici della provincia di Pesaro Urbino autorizzati alla somministrazione di alcolici, a cui è risultato sottoposto per fatti di cui si era reso responsabile la notte di Capodanno, in una discoteca. (ANSA).