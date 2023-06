Principio incendio all'hotspot Lampedusa, intervento pompieri

(ANSA) - LAMPEDUSA, 18 GIU - Principio di incendio, provocato "verosimilmente in modo involontario", nel padiglione 2 dell'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Alcuni vestiti che avevano preso fuoco per cause non ancora accertate sono stati lanciati da una finestra finendo su una lastra in plexiglass e provocando una densa nube di fumo nero. Sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, ma anche i poliziotti che prestano servizio nella struttura di primissima accoglienza gestita dalla Croce Rossa Italiana.

Subito è stata riportata la tranquillità anche perchè i migranti non avevano dato vita nè a scontri nè a proteste di alcun tipo.

Nessuno è rimasto intossicato e i danni risultano essere lievi.

(ANSA).