Escursionista trovato morto nel Cuneese, in alta valle Gesso

(ANSA) - CUNEO, 18 GIU - Un uomo è stato trovato morto in alta valle Gesso, nel Cuneese, dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa intorno alle 19 di sabato. La complessa operazione di ricerca avviata dalla serata di ieri si è conclusa con il ritrovamento dell'escursionista senza vita, che era partito in mattinata dalle Terme di Valdieri e non più rientrato a casa.

Nella notte le prime squadre hanno iniziato a battere i sentieri in quota senza esito. All'alba è stato costituito un centro di coordinamento alle Terme di Valdieri dove è giunto personale del Soccorso alpino e speleologico Piemontese, del Soccorso alpino della guarda di finanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In prima battuta è stata impiegata l'eliambulanza del servizio regionale di elisoccorso del 118 che ha trasportato in quota le squadre, per battere i versanti in discesa. In seguito è giunto l'elicottero della guardia di finanza, con un dispositivo in grado di individuare il segnale dei telefoni cellulari. Proprio grazie a questa risorsa è stato possibile individuare il corpo dell'uomo, presumibilmente precipitato in un canalone dalla punta meridionale della Testa di Bresses, a circa 2.800 metri di quota. La salma recuperata dall'elicottero è stata consegnata alle autorità per le operazioni di polizia giudiziaria. (ANSA).