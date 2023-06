Fermato l'uomo che ha accoltellato due persone a Lignano

(ANSA) - LIGNANO SABBIADORO, 17 GIU - E' stato fermato mentre stava rientrando a casa, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, l'uomo che ieri ha accoltellato due persone a Lignano Sabbiadoro (Udine). Si tratta di un giovane, di 28 anni, impiegato come stagionale nella stazione turistica della Bassa friulana.

A rintracciarlo, a Fossalta di Portogruaro (Venezia), sono stati i carabinieri della locale stazione. I militari erano già sulle sue tracce ed erano riusciti anche a contattarlo telefonicamente, per convincerlo a costituirsi.

Al giovane è contestato il reato di lesioni aggravate: una delle due vittime è infatti ancora ricoverata a Udine, in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita.

All'origine della lite, secondo quanto è stato accertato dagli stessi carabinieri, ci sarebbero futili motivi. (ANSA).