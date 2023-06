Ancora uno sbarco di migranti nella Locride, arrivati in 103

(ANSA) - ROCCELLA JONICA, 17 GIU - Nuovo sbarco di migranti al porto di Roccella Ionica, nella Locride. Sono 103 i migranti, tra cui diverse donne e una dozzina circa di bambini, giunti nell'infrastruttura portuale a conclusione di un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia Costiera al largo della costa calabrese. I profughi si trovavano a circa 120 miglia dalla costa della Locride a bordo di una barca a vela in difficoltà per via delle cattive condizioni del mare. Il natante sarebbe partito nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dalle coste della Turchia.

Dopo lo sbarco, i profughi sono stati momentaneamente sistemati, nello stesso scalo portuale reggino all'interno della tensostruttura gestita da alcune associazioni di volontariato. Si tratta del sesto "arrivo" di profughi che si verifica nelle ultime due settimane, per un totale di circa 500 persone. Con quest'ultimo è salito a 21 il numero degli sbarchi, nel solo Porto di Roccella, nel 2023, per un totale complessivo di oltre 3 mila migranti. (ANSA).