Enzo Tortora, 40 anni fa l'arresto, mostrato in manette, condannato e infine assolto

Il 17 giugno del 1983, all'hotel Plaza di Roma, veniva arrestato Enzo Tortora. Un arresto mediatico, che segnava l'inizio di una tragica vicenda giudiziaria. L'Unione delle Camere penali italiane e la Fondazione Enzo Tortora organizzano, oggi, a 40 anni di distanza, nella piazza antistante l'hotel Plaza, una conferenza stampa alla quale parteciperanno anche i testimoni della battaglia di Enzo Tortora per vedere affermata l'evidenza della propria innocenza e l'impegno per una giustizia giusta.

Ci saranno tra gli altri la compagna di Tortora Francesca Scopelliti, il presidente dell'Ucpi Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Enrico Costa, Francesco Rutelli e Marco Taradash.

"Provate a mettervi nei panni di un uomo innocente che nel cuore della notte viene arrestato e trasformato pubblicamente in un mostro. Provate ad immaginare la solitudine, la rabbia, la frustrazione, il senso di smarrimento per i propri cari, i colleghi, gli amici". Così la leader di +Europa, Emma Bonino, nel messaggio inviato per l'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, organizzato dalla compagna Francesca Scopelliti, con la Fondazione internazionale per la giustizia Enzo Tortora, l'Ucp e la Camera Penale di Roma, oggi a Largo San Carlo a Roma. "I più giovani - prosegue Bonino - non ricordano l'arresto del 17 giugno 1983 di Enzo Tortora, di quel celebre conduttore televisivo che da 'uomo perbene' divenne 'camorrista' per un errore giudiziario. Dopo mesi di galera, di sofferenza, e dopo una battaglia politica con noi radicali, con Marco Pannella, Tortora ebbe il riconoscimento della sua innocenza ma l'atteggiamento colpevolista e giustizialista che lo colpì e che ancora oggi ha grande diffusione dimostra che siamo molto lontani da una concezione di giustizia giusta. Bisogna ricordare sempre che ciascuno è innocente fino a quando non ne viene data colpevolezza con sentenza definitiva e l'errore giudiziario ai danni di Tortora dimostra come l'approccio colpevolista non porti da nessuna parte. Dopo 40 anni siamo ancora qui, a spiegare che senza una giustizia davvero giusta non c'è libertà", conclude la leader di +Europa.