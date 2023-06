Travolto da un'auto mentre era in bici, morto 17enne

(ANSA) - TREVISO, 16 GIU - Un giovane di 17 anni di San Biagio di Callalta (Treviso), Marco Bianchin, è deceduto oggi per le conseguenze di un incidente stradale accaduto due giorni fa a Carbonera (Treviso) mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Per cause da accertare il ragazzo era stato travolto da un'autovettura all'altezza di un'intersezione stradale.

I soccorsi hanno consentito soltanto di prolungarne la sopravvivenza fino a questo pomeriggio. Oggi è stata dichiarata la morte cerebrale con il via libera all'espianto degli organi su consenso della famiglia. (ANSA).