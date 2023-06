Muore travolto da auto mentre attraversa la strada nel torinese

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Un giovane di 22 anni è morto la scorsa notte, poco prima delle 23, investito da un'auto mentre attraversava un incrocio a Volvera (Torino). Il giovane si trovava insieme alla fidanzata, 18 anni, e stavano attraversando, secondo una prima ricostruzione, la strada provinciale 139 verso via Spirito Santo, quando è sopraggiunta una Bmw, che viaggiava verso Volvera. L'auto, durante un sorpasso, li ha travolti.

Il 22enne è deceduto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasportata all'ospedale San Luigi di Orbassano, in stato di shock. Ha riportato una frattura al braccio. Il conducente della Bmw in un primo momento si è allontanato per poi tornare sul luogo dell'incidente a piedi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Il conducente della Bmw che ha travolto il 22enne è stato arrestato dai carabinieri, dopo gli accertamenti di rito. Si tratta di un giovane operaio di 24 anni per omicidio stradale. A quanto si apprende da fonti investigative, l'uomo è risultato positivo al test per assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. (ANSA).