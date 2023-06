Migranti: aumenta a 2.365 euro il costo medio di un rimpatrio

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - E' aumentato del 30% il costo medio del rimpatrio di un migrante irregolare dall'Italia: dai 1.798 euro del 2022 si è passati quest'anno a 2.365 euro. Lo prevede un decreto del capo della Polizia pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

La cifra - determinata ogni anno con un provvedimento del capo della Polizia, sulla base di alcuni parametri - è pari alla sanzione inflitta ad un datore di lavoro nel caso di violazione del divieto di assunzione di persone presenti in modo irregolare in Italia. E' previsto che le sanzioni includano "almeno il pagamento dei costi medi di rimpatrio", indica il decreto.

(ANSA).