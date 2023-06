Il giorno dell'addio a Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi

Si è aperta la camera ardente nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna per Flavia Franzoni Prodi, la moglie del professor Romano Prodi morta improvvisamente mentre percorreva con il marito e alcuni amici un cammino francescano in Umbria. La bara di legno chiaro è stata portata nella chiesa parrocchiale della famiglia Prodi intorno alle 8.15 e fin da subito tanti amici, colleghi e semplici cittadini si sono recati a rendere omaggio a Flavia. In tanti hanno lasciato un pensiero o una firma nel libro dei ricordi. Verso le 9 è arrivato a piedi anche il professore, accompagnato dall'ex segretario del Pd, Enrico Letta, dal figlio maggiore Giorgio, dai nipoti. Tanti amici lo aspettavano tra cui l'ex ministro ed economista Alberto Clò, l'ex presidente di Nomisma, Gualtiero Tamburini.

I funerali

Alle 11.30 i funerali presieduti dal cardinal Matteo Zuppi, che verranno celebrati seguendo le indicazioni della famiglia Prodi, all'insegna della semplicità: verranno letti il brano del vangelo del giorno, Matteo 11, 25-30 e il salmo 44. Per il santino, invece, i familiari hanno scelto un'immagine sorridente di Flavia Franzoni Prodi, accompagnata dal versetto dei Proverbi 31, 10-11 che recita "Una donna virtuosa chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste".

La lettera del Papa

"La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore". È questo il testo della lettera scritta da Papa Francesco a Romano Prodi per esprimere il suo cordoglio per la morte della moglie Flavia Franzoni. Il Papa ha inviato un messaggio autografo, datato 14 giugno, dal policlinico Gemelli e mostrato ieri sera dal Tg1, citato oggi dal Corriere di Bologna. Nel testo Francesco chiama Prodi "caro fratello" e cita anche i figli Giorgio e Antonio. "Sono convinto - aggiunge Papa Francesco - che dopo più di 50 anni di matrimonio saprai raccogliere l'eredità di fede e di fortezza di Flavia continuando a testimoniare, nel suo vivo ricordo, la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, mano nella mano fino all'ultima passeggiata insieme. Nell'esprimerti il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Flavia. Fraternamente, Francesco", conclude il Papa.

L'omelia di Zuppi

"Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perfino le calligrafie, stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L'amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l'anima. È un legame abbondantemente d'oro che ha legato Flavia a Romano, dove si confonde la metà dell'uno alla metà dell'altro. Dove lo sguardo li univa tanto da sembrare che non ci fosse, ma c'era". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in un passaggio dell'omelia.

"Il loro legame richiede quel trucco, che come ha detto intelligentemente Romano, è la manutenzione. Manutenzione che c'è stata, fino alla fine ed è sempre richiesta. Il legame di tutti i legami è quello con Gesù", ha aggiunto il cardinale Zuppi. Quello di Romano Prodi e della moglie Flavia "è un legame di amore che unisce Giorgio, Antonio, con le loro famiglie, e la grande, non dico quanto le stelle del cielo ma quasi, famiglia Prodi. Legame che unisce Flavia anche alle sue e ai suoi nipoti". Flavia "li contemplava, li ascoltava, discuteva con loro ma le piacevano molto. Insomma, è stata anche una grande nonna", ha sottolineato il cardinale Zuppi.

I presenti

Tante le personalità che stanno arrivando nella chiesa di San Giovanni in Monte alla camera ardente di Flavia Franzoni Prodi, per stringersi alla famiglia del professore, tra cui l'imprenditore e ex presidente di Confindustria, Luigi Abete, e l'imprenditrice Anna Maria Artoni, Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Valsoia, la presidente della fondazione del Monte, Giusella Finocchiaro, l'ex rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. Lunga anche la fila di cittadini che stanno rendendo omaggio alla salma e ai familiari.

Nel corso della mattinata sono arrivati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in monte anche l'ex leader del Pd, Walter Veltroni, accompagnato dal banchiere Mario Moretti e Alessandro Profumo. Presenti anche gli ex ministri Giovanna Melandri, Piero Fassino, Pierluigi Bersani, Patrizio Bianchi, Giulio Santagata, Pierluigi Castagnetti, che ha elogiato Flavia Prodi ricordandola come "una signora normale" e ha ricordato l'episodio in cui la moglie dell'ex premier "è entrata a Palazzo Chigi con le borse della spesa, che non dimenticherà nessuno".

Sono arrivati anche il giornalista Marco Damilano, l'attore Alessando Bergonzoni e Gad Lerner. Il senatore Pierferdinando Casini, che ha sottolineato come Prodi e la moglie fossero "una coppia straordinaria, che riconcilia con tutto quello che è il matrimonio e l'amore". Commosso anche il ricordo di don Luigi Ciotti che ha ricordato Flavia Prodi come una donna "molto semplice e umile". Arrivati anche gli ex premier Mario Monti e Massimo D'Alema, che ha parlato di "sgomento per una scomparsa cosi repentina di una persona che ha rappresentato, al di là del suo rapporto con Romano, un riferimento per la comunità: ha vissuto tutto il suo impegno, la sua fede religiosa, il suo impegno civile a servizio degli altri". E la segretaria del Pd Elly Schlein, che già ieri era andata a portare le condoglianze a casa Prodi.

Le parole di cordoglio

"Sono qui oggi per portare la vicinanza alla famiglia Prodi Franzoni da parte di tutta la città di Bologna", ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, al suo arrivo in chiesa. "È una grandissima perdita quella della professoressa Franzoni - ha aggiunto Lepore - Ha collaborato con tutto il mondo del terzo settore la nostra città, lo ha reso consapevole della sua importanza. Abbiamo tutti lavorato con lei per una città più inclusiva e più giusta e il grande affetto che circonda la famiglia Prodi deriva anche da quanto la signora Franzoni abbia data la nostra città", ha concluso.

"Flavia Prodi era una persona unica e la loro era una coppia unica, era una persona veramente capace in grado di dare serenità", ha detto l'ex premier Mario Monti arrivando in chiesa.

"Un pezzo del Romano che conosciamo - ha detto Bersani - arriva da lei: siamo qui per salutarla e per dire a Romano che non è da solo. È stata una grande ispiratrice".

"Flavia Franzoni Prodi era una persona che ho apprezzato e stimato moltissimo come donna, come compagna come studiosa come amica di famiglia". Lo ha detto la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini. "Per tanto tempo mio marito ed io siamo stati vicini di casa- ha aggiunto - Sono venuta a salutarla, a portare il mio cordoglio Romano Prodi. Comprendo il vuoto perché Flavia Franzoni è stata la vera compagna di una vita".

Per don Ciotti, Flavia "era un po' lo spirito di quella famiglia: molto creativa, molto vera, molto sobria, molto autentica. Prodi è un uomo che la politica l'ha vissuta proprio come servizio per il bene comune - ha precisato - Va un po' in contrasto in questo momento tutto questo".

Le corone di fiori

Una grande corona di fiori tricolore inviata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e una dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sono arrivate nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna, per le esequie di Flavia Franzoni Prodi. Anche Italia Viva, il Pd, l'Università di Bologna e l'economista Franco Debenedetti, presente alla camera ardente, hanno inviato corone di fiori per omaggiare la moglie del professor Romano Prodi.