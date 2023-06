Grecia, profugo siriano ritrova fratello tra i superstiti

(ANSA) - ATENE, 16 GIU - Durante il trasferimento dei superstiti del naufragio dal porto di Kalamata verso il centro di accoglienza di Malakasa, a nord di Atene, un uomo siriano accorso in Grecia per avere notizie del fratello ha rintracciato il proprio familiare tra i sopravvissuti, come riportato dall'emittente Ert.

I fratelli si sono abbracciati attraverso le sbarre della recinzione che circonda il magazzino dove hanno dormito i superstiti. Secondo il sito di Efsyn, il più grande dei fratelli, che ha ottenuto l'asilo e vive in Olanda, era accorso in Grecia per avere notizie del fratello, di 18 anni, che è scoppiato a piangere davanti alle telecamere mentre il più grande cercava di consolarlo attraverso le sbarre del cancello.

