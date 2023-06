Frana minaccia villaggio svizzero, nella notte un distacco

(ANSA) - AOSTA, 16 GIU - E' crollata la notte scorsa una parte di una frana da due milioni di metri che minaccia il villaggio di Brienz, nel cantone dei Grigioni (Svizzera) evacuato dal 12 maggio scorso. Il distacco - riportano i media elvetici - non ha travolto case ma ha raggiunto la strada cantonale.

Nel villaggio, frazione del comune di Albula, non sono stati segnalati danni. Ancora da accertare l'entità del crollo: per questo è previsto un sopralluogo di geologi, anche con sorvoli in elicottero. Ieri era stata attivata la 'fase blu', che prevede la chiusura di alcune strade cantonali e della linea ferroviaria dell'Albula, oltre al divieto di entrare in paese.

Insieme allo sgombero degli 84 abitanti da oltre un mese, sono stati istituiti sei posti di blocco e la zona è sottoposta a videosorveglianza elettronica. Sono vietati anche i sorvoli.

Martedì scorso, dopo un primo crollo, sono stati evacuati dai campi a valle del comune anche gli agricoltori che erano stati autorizzati a lavorare.

La chiusura della strada con l'attivazione della 'fase blu' ha portato all'accorciamento della tappa odierna del Tour de Suisse, dato che i corridori non potranno passare sul Passo dell'Albula. (ANSA).