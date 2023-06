Bus in scarpata, un solo indagato è dipendente di Autostrade

(ANSA) - AVELLINO, 16 GIU - Dei tre nuovi iscritti nel registro degli indagati per l'incidente nel quale il 4 giugno scorso perse la vita un giovane senegalese e quattordici persone rimasero ferite nel tratto dell'A16 tra i caselli irpini di Vallata e Lacendonia, l'unico dipendente di Autostrade per l'Italia è Pasquale Golino, appartenente alla Direzione del sesto tronco di Cassino e responsabile unico del procedimento del progetto delle barriere in quel tratto autostradale. Gli altri due indagati, Enrico Onofrj e Massimo Giulio Fornaci, sono rispettivamente il tecnico progettista di una società esterna ed un ex funzionario di Autostrade che negli anni scorsi si era occupato del progetto delle barriere.

La società Autostrade, attraverso l'ufficio stampa, ribadisce la sua completa disponibilità nei confronti dell'autorità giudiziaria. (ANSA).