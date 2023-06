Berlusconi: Comune nel Pavese chiede deroga per intitolare parco

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il Comune di Lardirago, 1.157 residenti in provincia di Pavia, ha chiesto al Prefetto del capoluogo una deroga per intitolare subito, e non dopo 10 anni anni come previsto dalla legge, un parco a Silvio Berlusconi.

L'iniziativa - una pec, una mail di posta certificata, in tal senso è stata inviata questa mattina prima delle 10 - è del sindaco eletto con i tre partiti di centrodestra Cristiano Migliavacca. Probabilmente è la prima richiesta in Italia.

Il parco è adiacente alle sede municipale. "Il parco è oggi oggetto di ricerca di fondi pubblici per la riqualificazione e ristrutturazione in chiave inclusiva - si legge nella mail -.

Tale richiesta di intitolazione sarà di conseguenza inserita nel progetto di riqualificazione". "La richiesta nasce perché Berlusconi è una persona a livello politico e lavorativo lungimirante che noi abbiamo cercato di copiare e di avere come esempio", ha spiegato Migliavacca. (ANSA).