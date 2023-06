Ultime ore di maltempo, con l'anticiclone africano arriva il caldo

Dal maltempo alla canicola in poche ore: già da venerdì 16 giugno il tempo migliorerà grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, ma ci saranno ancora residue piogge, temporali e nubifragi. E' infatti da venerdì che si avrà il vero 'cambiamento di registro' del meteo, con sole e caldo ovunque. Ma se le temperature aumenteranno, da lunedì, quando si avranno i primi 37-39 gradi della stagione, il caldo sarà umido e afoso. Queste le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile della redazione de iLMeteo.it.

"La bassa pressione che sta portando forte maltempo al Centrosud - spiega - si allontana verso la Grecia e da domani il tempo migliorerà: attenzione però alle prossime ore, che saranno ancora a tratti tempestose con piogge, temporali e nubifragi". Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia saranno le regioni più colpite dall' 'ultimo' maltempo, mentre si registrerà un netto miglioramento al Nord, in Sardegna e in Toscana.

L'Anticiclone africano che l'anno scorso era arrivato molto più in anticipo, il 10 maggio, conquisterà tutta l'Italia a partire dal weekend e, in modo ancora più invadente, da lunedì 19 giugno quando si registreranno i primi 37-39°C della stagione. Sono previste punte africane in Sardegna e Sicilia, poi da martedì anche verso la parte continentale italiana seppur con valori inferiori, intorno ai 33-34°C.

Nel dettaglio



Giovedì 15 - Al nord: temporali sulle Dolomiti, sulle Alpi friulane e piemontesi, sole altrove. Al centro: maltempo specie sulle adriatiche e sul Lazio, schiarite in Toscana, Umbria e Sardegna. Al sud: forte maltempo.

Venerdì 16 - Al nord: soleggiato, qualche acquazzone sul Triveneto entro sera. Al centro: soleggiato, ventoso sulle regioni adriatiche. Al sud: instabilità residua con qualche temporale forte, specie in Puglia, venti tesi di Maestrale.

Sabato 17 - Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: bel tempo.Al sud: cielo poco nuvoloso.

Tendenza: sole e via via più caldo.

Prossima settimana con l'Anticiclone Africano e primi 37-39°C all'ombra ad iniziare dalle Isole Maggiori.