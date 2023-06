Ultima Generazione blocca l'autostrada del Brennero in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - Gli attivisti di "Ultima Generazione" hanno bloccato il ponte Europa sull'autostrada del Brennero (A13), in Tirolo. Gli ambientalisti si sono seduti sulla carreggiata, rendendo impossibile il passaggio in direzione sud, ha dichiarato all'Apa un portavoce della polizia.

La protesta nel frattempo è stata terminata e le code si stanno smaltendo. "Abbiamo fermato la valanga del transito", scrivono gli attivisti di "Letzte Generation AT" su Facebook.

Si è formata una colonna di auto fino all'uscita autostradale di Patsch. In precedenza, il gruppo aveva provocato ingorghi anche a Innsbruck, in particolare sul ponte sull'Inn. "Letzte Generation" ha organizzato una settimana di protesta a Innsbruck. Ogni giorno vengono bloccate importanti arterie di traffico e, in alcuni casi, gli attivisti si sono incollati alla carreggiata. (ANSA).