Udu, 'lutto nazionale per Berlusconi è scelta sbagliata'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sul lutto nazionale per la morte di Berlusconi è netta la posizione dell'Unione degli Universitari, il più grande sindacato studentesco: "Siamo contrari alla decisione senza precedenti del governo. Un conto è il funerale di Stato e il lutto privato, che rispettiamo. Un altro è il lutto nazionale che dovrebbe essere dichiarato per personalità o tragedie aventi un carattere unificante per la Repubblica, come la morte di ex Presidenti della Repubblica".

Per queste ragioni, l'Udu ha scritto una lettera ai rettori e organizzato iniziative presso molti atenei italiani. "Piena solidarietà al rettore Montanari. Non esporre le bandiere a mezz'asta - affermano gli universitari dell'Udu - è una decisione che difende la dignità dello Stato, dimostrando come l'università e l'accademia siano autonome dal potere politico.

Con le iniziative svolte in molti atenei vogliamo dissociarci da un inedito utilizzo delle istituzioni repubblicane che non possono trasformarsi nell'agiografia di un esponente politico divisivo per la propria storia politica, giudiziaria e personale". (ANSA).